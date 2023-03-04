Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 4 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 4-3’lük skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ricci kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Arka direkte Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

65. dakikada Bertolacci’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Borini’nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

69. dakikada Diagne’nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Ozdoev’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

80. dakikada Ljajic’in uzun pasında Sivasspor yarı sahasında Diagne topa sahip oldu. Sol tarafta Charisis’ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına içerisine giren Diagne’nin vuruşunta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 4-1

87. dakikada Ricci’nin Erdoğan’a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. Ardından VAR’da pozisyonu yeniden izleyen Ümit Öztürk kırmızı kartı iptal ederek sarı kartını gösterdi.

90+1. dakikada sağdan yapılan ortada ön direkte Goutas, arka direğe kafayla indirdi. Arka direkte topa hamle yapan James’in kaleci Batuhan ile girdiği mücadelede meşin yuvarlak Batuhan’a çarparak ağlara gitti. 4-2

90+6. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Leke James’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-3

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Biraschi xx, Baniyya xx, Dresevic xx, Levent Mercan xx, Bertolacci xx (Shukurov dk. 77 x), Ricci xxx, Ozdoev xxx (Feghouli dk. 77 x), Colley xx (Ljajic dk. 69 x), Borini xxx (Lobjanidze dk. 85 ?), Diagne xxx (Kazım dk. 84 ?)

Yedekler: Viviano, Rodrigues, Salih Dursun, Kerim Frei, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Goutas xx, Appindangoye xx (Camara dk. 90 ?), Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Cofie xx (N’jie dk. 66 x), Charisis xx, Saiz xx (James dk. 82 xxx), Gradel xx (Alaaddin Okumuş dk. 82 ?), Caicedo xxx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Keita, Ziya Erdal, Emre Gökay, Mehmet Albayrak, Ahmed Musa

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Caicedo (dk. 27), Batuhan Şen (dk. 90+1 kk.), James (dk. 90+6) (Sivasspor), Diagne (dk. 45+4, 53 ve 80), Ozdoev (dk. 69) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Borini, Bertolacci, Ricci (Fatih Karagümrük), Goutas (Sivasspor)