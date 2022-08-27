Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Jimmy Durmaz’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Colley, yerden yaptığı ortada Fabio Borini meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0.
53. dakikada Oğuz Ceylan’ın sağ taraftan yaptığı ortada altıpasta Rayyan’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
73. dakikada Chatzigiovanis’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Ozdoev’in ters vuruşu sonrası kaleye yönelen topu Viviano kornere çeldi.
76. dakikada Oğuz Ceylan’ın sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Macheda’nın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
82. dakikada Levent’in şutunda top ceza içinde Sinan’ın eline çarparken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır’ın sağından ağlara gönderdi. 4-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Deniz Caner Özaral xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xxx (Efecan Mızrakcı dk. 81 ?), Rayyan xx, Dresevic xx, Caner Erkin xxx, Ozdoev xx, Shukurov xx, Jimmy Durmaz xx (Levent Mercan dk. 81 ?), Ebrima Colley xx (Ahmed Musa dk. 68 xx), Fabio Borini xxx (Kerim Frei dk. 68 xx), Mbaye Diagne xxx (Colin Kazım-Richards dk. 85 ?)
Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Matteo Ricci, Anwan, Ömer Gümüş
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü x, Oğuz Ceylan xx, Sinan Osmanoğlu x, Nihad Mujakic x, Marlon xx, Pedrinho x (Lamine Diack dk. 46 xx), Rodrigues x (Abdullah Durak dk. 46 xx), Zahid x (Chatzigiovanis dk. 46 xx), Jese x (Kaan Güneren dk. 64 xx), Beridze x (Ariyibi dk. 74), Macheda xx
Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Eren Derdiyok, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Salih Dursun (dk. 2), Fabio Borini (dk. 9), Fabio Borini (dk. 48), Mbaye Diagne (dk. 83) (Fatih Karagümrük), Rayyan (k.k.) (dk. 53) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Rodrigues, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü), Ahmed Musa, Ozdoev (Fatih Karagümrük)
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