Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Gaziantep Futbol Kulübü: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Salih Dursun kafayla dokundu. Arka direğe yönelen topa çizgi önünde Baniya’nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Maxim’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
65. dakikada ceza sahası dışı sol kanadından Maxim’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Merkel’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
69. dakikada ceza sahası içinde kaleci Günay’dan dönen topu sol tarafta Borini kontrol etti. Yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kouassi’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3
78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Borini’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Baniya’nın dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz xx, Abullah Bora Özkara xx, Murat Altan xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Baniya xx, Dresevic xx, Salih Dursun xx, Jimmy Durmaz xx (Colin Kazım dk. 87 ?), Lawrence xx (Adnan Uğur dk. 76 x), Colley xx (Diagne dk. 66 x), Kouassi xxx (Burak Kapacak dk. 76 x), Ozdoev xx, Borini xxx
Yedekler: Batuhan Şen, Ricci, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Efecan Mızrakçı
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç xx, Ertuğrul Ersoy xxx, Jevtovic xx, Arda Kızıldağ xx (Djilobodji dk. 82 ?), Kitsiou xx, Tosca xx, Merkel xxx, Hanousek xx, Sagal xx (Abdulkadir Parmak dk. 61 x), Maxim xxx (Pekhart dk. 90+6 ?), Figueiredo xxx (Mustafa Eskihellaç dk. 82 ?)
Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Mirza Cihan, Markovic, Veliu
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 13), Figueireido (dk. 20), Merkel (dk. 65) (Gaziantep Futbol Kulübü), Baniya (dk. 32 ve 53), Kouassi (dk. 69) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Merkel (Gaziantep Futbol Kulübü)