Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük’ün 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Magomed Ozdoev’in ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada Anastasios Bakasetas’ın ceza sahası dışı sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen’de kaldı.

20. dakikada Anastasios Bakasetas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak ters kanada açıldı. Burada topu alan Edin Visca’nın sağ kanattan ortasında arka direkte Maxi Gomez meşin yuvarlağı indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde topla buluşan Marc Bartra’nın omzu ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

34. dakikada Ebrima Colley’in sağ kanattan ortasında arka direkte Fabio Borini’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

45+3. dakikada Marc Bartra’nın ayağının kaymasıyla ardından Fabio Borini topu kaptı. Daha sonra Borini ceza sahası içine girmeye çalışırken Bartra’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk de Bartra’yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Ok xx, Samet Çiçek xx

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Davide Biraschi xx, Rayyan Baniya xx, Ibrahim Dresevic xx, Levent Mercan xx, Matteo Ricci xx, Otabek Shukurov xx, Magomed Ozdoev xxx, Ebrima Colley xx, Fabio Borini xxx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: Emiliano Viviano, Muzaffer Cem Kablan, Kerim Frei, Kazım Kazım, Samed Onur, Burak Kapacak, Efecan Mızrakcı, Salih Dursun, Kouassi, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Hüseyin Türkmen x, Marc Bartra x, Vitor Hugo x, Eren Elmalı x, Manolis Siopis x, Edin Visca x, Abdülkadir Ömür x, Anastasios Bakasetas x, Trezeguet x, Maxi Gomez x

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Jens Larsen, Umut Bozok, Marek Hamsik, Djaniny, Naci Ünüvar, Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Magomed Ozdoev (dk. 6), Fabio Borini (dk. 34) (Fatih Karagümrük), Marc Bartra (dk. 20) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Marc Bartra (dk. 45+3) (Trabzonspor)

Sarı kart: Ebrima Colley (Fatih Karagümrük)