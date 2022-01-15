Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ev sahibi ekip Pesic ve Salih Dursun’un golleriyle karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Tyler Boyd’un sağdan yaptığı ortada Salih Dursun ters bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı.

73. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Pesic, müsait pozisyondaki Bistrovic’e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Gökhan Akkan topu kornere gönderdi.

75. dakikada Bistrovic’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pesic, arka direkte müsait pozisyondaki Salih Dursun’u gördü. Bu oyuncu topu filelere göndererek farkı 2’ye çıkardı. 2-0

77. dakikada Rizespor’un soldan yaptığı atakta rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gören Zukanovic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Salih Dursun xxx, Burak Bekaroğlu xxx, Zukanovic xx, Balkovec xxx, Biglia xx, Adnan Uğur xx, Emre Mor xx (Bitsrovic dk. 60 xx), Borini xxx (Alparslan dk. 84 ?), Karamoh xxx (Salibur dk. 75 ?), Pesic xxx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Levent Mercan, Samed Onur, Vato Arveledze

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Holmen x, Selim Ay xx, Emir Han Topçu x (Deniz Hümmet dk. 66 x), Cemali Sertel x (Yusuf Sarı dk. 66 x), Sabo xx (Phiri dk. 90+2 ?), Dokovic x (Dabo dk. 85 ?), Boyd xx (Mendes dk. 66 x), Boldrin x, Alper Potuk x, Pohjanpalo x

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Monzango, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Pesic (dk. 31), Salih Dursun (dk. 75) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Zukanovic (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Biglia, Salibur (Karagümrük), Holmen, Sabo (Çaykur Rizespor)