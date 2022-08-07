Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Alanyaspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Alanyaspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Caner Erkin’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Yusuf Karagöz kornere çeldi.
56. dakikada baskı sonucu kazanılan topu alan Mbaye Diagne’nin pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Fabio Borini’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
70. dakikada sağ kanattan Tayfur Bingöl’ün pasında ceza sahası içinde Candeias topla buluştu. Candeias’ın içeriye çevirdiği topta kale önünde Wilson Eduardo’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
72. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3
90+3. dakikada Targhalline’nin orta sahadan pasında topu alan Erencan Yardımcı’nın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bilal Gölen xx, Furkan Ürün xx
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano x, Biraschi x, Burak Bekaroğlu x, Emir Tintiş x (Salih Dursun dk. 80 ?), Caner Erkin x, Fabio Borini xx (Ahmed Musa dk. 70 x), Matteo Ricci x (Jimmy Durmaz dk. 70 x), Shukurov x (Kerim Frei dk. 87 ?), Levent Mercan x, Ozdoev x, Mbaye Diagne x (Kazım Kazım dk. 80 ?)
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Nicholas, Adnan Uğur, Bahattin Berke Demircan, Rayyan Baniya
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Jure Balkovec xx, Candeias xx (Zinedine Ferhat dk. 81 ?), Umut Güneş xx (Targhalline dk. 69 x), Leroy Fer xx, Yusuf Özdemir xx (Oğuz Aydın dk. 59 xx), Efecan Karaca xxx (Tayfur Bingöl dk. 59 x), Efkan Bekiroğlu xxx, Wilson Eduardo xxx (Erencan Yardımcı dk. 81 xx)
Yedekler: Marafona, Miha Mevlja, İsmail Zehir, Mert Yusuf Torlak, Çağan Kayra Erciyas
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Wilson Eduardo (dk. 19, 70), Efkan Bekiroğlu (dk. 28), Erencan Yardımcı (90+3) (Alanyaspor), Fabio Borini (dk. 56), Biraschi (dk. 72) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Furkan Bayır, Candeias, Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Shukurov, Fabio Borini (Fatih Karagümrük)