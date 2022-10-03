Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında İstanbulspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı kornerde Caulker’in kafa vuruşu az farkla kalenin solundan auta çıktı.

37. dakikada Colley’in sağ taraftan açtığı ortada Ozdoev kafa ile topu içeri çevirdi. Arka direkte topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Mbaye Diagne, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0

40. dakikada Fatih Karagümrük atağında Kouassi sol taraftan rakip savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kalarak auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, Yusuf Bozdoğan xx, Özgür Ertem xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx, Biraschi xx, Caulker xx, Caner Erkin xx, Dresevic xx, Jimmy Durmaz xx, Ozdoev xx, Ebrima Colley xx, Kouassi xx, Diagne xx

Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Kerim Frei, Fabio Borini, Samed Onur, Levent Mercan, Burak Kapacak, Anwan, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

İstanbulspor: Jensen xx, Okan Erdoğan xx, Mehremic xx, Duhan Aksu xx, Oğuzhan Berber xx, Melih Kabasakal xx, Muhammer Sarıkaya xx, Ali Yaşar xx, Jetmir Topalli xx, Emir Kaan xx, Sindrit Guri xx

Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Abazaj, İbrahim Yılmaz, Rroca, Aldin Cajic, Raymond Owusu, Ethemi, Ologo, Kaan Bağış

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Mbaye Diagne (dk.37) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Emir Kaan (İstanbulspor)