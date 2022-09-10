Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
72. dakikada ceza sahası içinde Murat Cem, Ozdoev’in müdahalesi sonucunda yerde kaldı. 74. dakikada hakem Erkan Özdamar, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
75. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Bajic’in şutunu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
88. dakikada Burak Kapacak’ın sağ taraftan ortasında Kouassi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan’da kaldı.
90+2. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Diagne’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih xx, Baniya xx, Dresevic xx, Caner xx, Ozdoev xx (Burak Kapacak dk. 80 ?), Shukurov xx, Jimmy Durmaz (Ricci dk. 80 ?), Colley xx (Kouassi dk. 58 xx), Borini xx, Diagne xxx
Yedekler: Batuhan, Emir, Caulker, Burak Bekaroğlu, Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Campuzano xx, Mejia xx (Görkem dk. 57 xx), Serginho xx, Eguskiza xx (Murat Cem dk. 70 xx), Savicevix xx (Kuwas dk. 71 xx), Bajic xxx (Sergen dk. 85 ?)
Yedekler: Ferhat, Faustin, Kadir, Şahin, Doğan, Rahmetullah
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Bajic (dk. 75) (Giresunspor), Diagne (dk. 90+2) (Karagümrük)
Sarı kartlar: Colley, Salih Dursun, Ozdoev (Karagümrük), Mejia, Campuzano, Alper (Giresunspor)
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|5
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|9. Alanyaspor
|6
|8
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|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
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|5
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|10
|3. Boluspor
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|10
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|8
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|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
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|5
|6
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|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|5
|5
|15. Denizlispor
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
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|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
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|6
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|6
|9
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|8
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|6
|8
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|7
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|6
|7
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|6
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|6
|6
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|6
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|6
|4
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
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|12
|2. Barcelona
|5
|11
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|4
|10
|4. Real Betis
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|9
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|9
|6. Athletic Bilbao
|4
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|7
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|7
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|5
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|4
|7
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|5
|6
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|4
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|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|1