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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında DG Sivasspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, Fabio Borini’nin 68. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Spor 20.02.2022, 18:01
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında DG Sivasspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, Fabio Borini’nin 68. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Uğur Çiftçi’nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Fajr’ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çektiği şutu kaleci Vivano kornere çeldi.

66. dakikada Borini’nin ceza sahasına girmeden çektiği sert şut savunma Uğur Çiftçi’nin eline çarptı. Hakem Mert Güzenge, VAR’da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Borini, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mert Güzenge xx, Serkan Çimen xx, İlker Takpak xx

Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Salih Dursun xxx, Luckassen xxx, Burak Bekaroğlu xxx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xxx, Emre Mor xxx (Salibur dk. 87 ?), Fabio Borini xxx (Balkovec dk. 90+2 ?), Bistrovic xx, Jimmy Durmaz xx (Adnan Uğur dk. 87 ?), Ahmed Musa xx (Levent Mercan dk. 79 x)

Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Alparslan Erdem, Samed Onur, Hakan Akgül, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Dimitris Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie x (Konate dk. 74 x), Pedro Henrique x (Kerem Atakan Kesgin dk. 74 x), Jorge Felix xx (Hakan Arslan dk. 56 x), Fajr xx (Camara dk. 89 ?), Gradel x, Kayode x

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Borini (dk. 68 pen.) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Isaac Cofie, Uğur Çiftçi, Gradel, Kerem Atakan, Rıza Çalımbay (Teknik Direktör) (DG Sivasspor), Jimmy Durmaz, Burak Bekaroğlu (Karagümrük)

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