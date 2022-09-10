Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Caner Erkin’in kaleyi cepheden görerek kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
43. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu son anda Giresunspor savunması oyun alanı dışına uzaklaştırdı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih xx, Baniya xx, Dresevic xx, Caner xx, Ozdoev xx, Shukurov xx, Colley xx, Borini xx, Diagne xx
Yedekler: Batuhan, Emir, Burak Kapacak, Caulker, Burak Bekaroğlu, Ricci, Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence, Kouassi
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Campuzano xx, Mejia xx, Serginho xx, Eguskiza xx, Savicevix xx, Bajic xx
Yedekler: Ferhat, Faustin, Kadir, Şahin, Sergen, Doğan, Rahmetullah, Murat Cem, Görkem, Kuwas
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Colley (Fatih Karagümrük), Mejia, Campuzano (Giresunspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|6
|12
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|5
|2
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Boluspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|4
|10
|4. Keçiörengücü
|5
|8
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Real Sociedad
|4
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Sevilla
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0