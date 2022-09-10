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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Spor 10.09.2022, 20:49
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Caner Erkin’in kaleyi cepheden görerek kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

43. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu son anda Giresunspor savunması oyun alanı dışına uzaklaştırdı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih xx, Baniya xx, Dresevic xx, Caner xx, Ozdoev xx, Shukurov xx, Colley xx, Borini xx, Diagne xx

Yedekler: Batuhan, Emir, Burak Kapacak, Caulker, Burak Bekaroğlu, Ricci, Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence, Kouassi

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Campuzano xx, Mejia xx, Serginho xx, Eguskiza xx, Savicevix xx, Bajic xx

Yedekler: Ferhat, Faustin, Kadir, Şahin, Sergen, Doğan, Rahmetullah, Murat Cem, Görkem, Kuwas

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kartlar: Colley (Fatih Karagümrük), Mejia, Campuzano (Giresunspor)

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