Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Dubois’nın pasında ceza sahası içine giren Mertens arka direkteki Icardi’ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

51. dakikada Oliveira’nın kullandığı korner atışında Nelsson kafayı vurdu. Viviano 2 hamlede topu kontrol etmek isterken son olarak Emin’in müdahalesinde meşin yuvarlak filelere gitti ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR’da pozisyonu tekrar izledi ve faul kararı vererek golü iptal etti.

56. dakikada Biraschi’nin kullandığı taç atışında ön direkte topu kontrol eden Borini dönerek sert vurdu ancak top yandan auta çıktı.

58. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica uzaktan sert vurdu ancak top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada Oliveira’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rashica, arka direğe ortaladı. Bu noktada Emre Taşdemir kafa vuruşunu yaparak topu filelere yolladı. 0-1

65. dakikada Karagümrük kendi yarı alanından çıkarken Dresevic’in kaptırdığı topta Mertens arka direğe ortaladı. Bu noktada Rachica sert vurdu ancak Viviano topu kornere gönderdi.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dubois, penaltı noktası üzerindeki Mata’ya yerden kesti. Bu pozisyonda Viviano iyi yer tutarak topu kornere göndermeyi başardı.

85. dakikada Emre Taşdemir’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Juan Mata gelişine vurdu ancak top Dresevic’ten döndü. Meşin yuvarlak yeniden Mata’nın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelere gönderdi. 0-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Sönmez xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xxx, Davide Biraschi x, Steven Caulker xx, Ibrahim Dresevic x, Caner Erkin xx, Jimmy Durmaz xx (Nicholas dk. 81 ?), Adnan Uğur x, Shukurov x, Jean Kouassi xx (Salih Dursun dk. 61 x), Fabio Borini xx, Mbaye Diagne x

Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Colley, Burak Bekaroğlu, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Leo Dubois xxx, Victor Nelsson xxx, Emin Bayram xx, Emre Taşdemir xxx, Lucas Torreira xxx (Berkan dk. 89 ?), Sergio Oliveira xxx, Milot Rashica xxx (Yunus dk. 84 ?), Dries Mertens xxx (Mata dk. 75 xx), Kerem Aktürkoğlu x (Barış Alper Yılmaz dk. 46 xx), Mauro Icardi x (Gomis dk. 84 ?)

Yedekler: Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Emre Taşdemir (dk. 60), Juan Mata (dk. 85) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Adnan Uğur (dk. 33) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Fabio Borini, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Emin Bayram (Galatasaray)