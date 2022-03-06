Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Altay ile golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Altay ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada ceza sahası yayı ön bölümünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin’in şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.
90+ 6. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor, Karamoh’a pasını aktardı. Karamoh’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Cemi Tunç xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx (Karamoh dk. 76 x), Biraschi xx, Balkovec xx, Caner Erkin xx, Biglia xx, Emre Mor xx, Bistrovic xx, Levent Mercan xx (Yannis Salibur dk. 46 xx), Jimmy Durmaz xx (Adnan Uğur dk. 67 xx), Ahmed Musa xx
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Utku Yuvakuran, Samed Onur, Alparslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Berke Demircan, Abdoulaye Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Altay: Lis xx, Cebrail Karayel xx (Ahmed Rayan dk. 83 ?), Björkander xx, Murat Akça xx, Naderi xx, Thaciano xx, Kappel xx (Bamba dk. 83 ?), Poko xx, Pinares xx (Kazımcan Karataş dk. 46 x), Martin Rodriguez xx (Zeki Yıldırım dk. 90 ?), Deniz Kadah xx (Tolga Ünlü dk. 66 xx)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Paixao, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Kırmızı kart: Naderi (dk. 42) (Altay)
Sarı kart: Ahmed Musa, Yannis Salibur, Emre Mor (Fatih Karagümrük)