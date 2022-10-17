Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Giresunspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Giresunspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Hayrullah’ın pasında ceza sahası içerisinde bulunan Oğulcan topla buluştu. Oğulcan’ın vurusunda top dışarı çıktı.
57. dakikada ceza sahası içerisinde Njie’nin pasında Yatabare kontrollü vuramayınca top farkla dışarı çıktı.
62. dakikada Oğulcan’ın ortasında Bajic kafasıyla dokunurken top üstten dışarı çıktı.
70. dakikada ceza sahası içerisinde topu kazanan Erdoğan kaleyi hedef aldı. Kaleci Onurcan son anda çıkartmayı başardı.
86. dakikada Kuwas ceza sahasına yakın bir noktada topu arkadaşı Bajic’e verdi. Bajic’in uzun şutunda top üstten dışarı çıktı.
89. dakikada Sabia’nın pasında Hakan’ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta top ağlarla buluştu. 3-0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Erdinç Sezertam xx, İlker Coşkun xx
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Robin xx(Charisis dk. 63 xx), Hakan xx(Alaaddin dk. 90 ?), Erdoğan xxx, Sabia xxx (Appindangoye dk. 90 ?), Njie xx (Cofie dk. 82 xx), Yatabare xxx (Angielski dk. 82 xx)
Yedekler:Emre, Muammer, , Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Giresunspor: Onurcan xx, Arias xx, Perez xx, Hayrullah xx, Alper xx (Doğancan dk. 82 xx), Campuzano xx, Sacicevic xx (Faustin dk.63 xx), Kuwas xx, Görkem xx (Oğulcan dk. 46 xx), Sainz xx (Rahmetullah dk.63), Bajic xx
Yedekler: Ferhat, Sergen, Mejia, Murat, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Yatabare (dk. 35), Sabia (dk.45), Hakan Arslan (dk. 89) (D.G. Sivasspor)
Sarı kartlar: Faustin, Hakan Keleş (Teknik Direktör) (B. Giresunspor)