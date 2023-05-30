Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında DG Sivasspor, sahasında Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında DG Sivasspor, sahasında Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada kazandığı topla ceza sahası içerisine giren Diouf’un şutunda kaleci Ali Şaşal’ı geçen meşin yuvarlağı Murat kale çizgisinden çıkardı.
65. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner’in direkt şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu Diouf ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
87. dakikada Njie’nin korner atışında ceza sahası içerisindeki Ulvestad kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kamil Çetin xx, Emir Eray Eyisoy xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Hakan xx, Ulvestad xx, Charisis xx, Camara (Camara dk. 90 ?), Erdoğan xx (Musa dk. 72 xx), Saiz xx (Njie dk. 72 xx), James xxx (Caicedo dk. 80 xx)
Yedekler: Emre Satılmış, Cofie, Robin Yalçın, Yatabare, Emre Gökay, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Konyaspor: Sehic xx, Adil xx, Calvo xx, Cebrail xx, Guilherme xx, Soner xx, Bouchalakis xx (Bruno dk. 60 xx), Michalak xx (Mehmet dk. 72 xx), Pozuelo xx, Moreno xx (Muric dk. 46 xx), Emreli xx (Dioufdk. 46 xx)
Yedekler: Erhan, Karahan, Uğurcan, Pavicic, Ahmet, Oğulcan
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Gol: James (dk. 17) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Saiz (DG Sivasspor), Calvo, Adil(Konyaspor)