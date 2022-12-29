Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrılarak yeniden liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Sabi’a’nın sağ kanatan yaptığı ortada Ulvestad’ın şutunu kaleci Muslera çıkardı. Dönen topu Robin tamamlamak istedi, Muslera yine gole izin vermedi. Bir kez daha dönen topu Ulvestad ağlarla buluşturdu. Ancak VAR uyarısıyla gol geçerli sayılmadı.

60. dakikada Keita’nın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

80. dakikada Sabi’a’nın pasında topla buluşan Erdoğan, ceza sahası içerisine girip şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

90+3. dakikada Yusuf’un ceza sahası içerisindeki sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

90+5. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası içerisi sağ çaprazından sert şutunda top Muslera’da kaldı.

90+6. dakikada Abdulkerim’in uzun pasında ceza sahası içerisindeki Barış topla buluştu, Barış’ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-2

90+9. dakikada Mertens’e faul yapan Erdoğan ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Ali Ögel xxx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xxx, Caner xx, Robin xx (Angielski dk. 90+10 ?), Uğur xx, Ulvestad xx (Alaaddin dk. 90+10 ?), Keita xx, Musa xx (N’jie dk. 67 xx), Sabi’a xx (Hakan dk. 90+4 ?), Erdoğan xxx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Cofie, Charisis, Emre, Ziya, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera xx, Nelsson xx, Abdulkerim xx, Boey xx, Van Aashlt xx( Dubois dk. 88 ?), Oliveria xxx (Midtsjö dk. 73 xx), Berkan xx, Rashica xx (Seferovic dk. 86 ?), Mertens xxx, Kerem xxx (Yusuf dk. 86 ?) Gomis xx (Barış dk. 73 xx)

Yedekler: Okan, Emre, Emin, Baran, Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Erdoğan (dk. 80) (DG Sivasspor), Mertens (dk. 27) Barış (dk. 90+5) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Erdoğan (90+9) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Sabi’a, Uğur, Erdoğan (DG Sivasspor), Van Aanholt, Boey, Oliveria, Mertens, Barış (Galatasaray)