Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, İstanbulspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, İstanbulspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar: (İlk yarı)
12. dakikada Gradel’in serbest vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Jensen uzaklaştırmayı başardı.
40. dakikada Charisis’in pasında topla buluşan Dia Saba’nın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı..
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Samet Çavuş xxx, Ata Yıldırım xxx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat xx, Goutas xx, Caner xx, Ziya xx, Charisis xx, Ulvestad xx, Dia Saba xx, N’jie xx, Gradel xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Yalçın, Camara, Angielski, Musa, Hakan, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
İstanbulspor: Jensen xx, Okan xx, Mehmet xx, Duhan xx, Oğuzhan xx, Melih xx, Muammer xx, Ali xx, Topali xx, Ethemi xx, İbrahim xx
Yedekler: Alp, Abdullah, Cajic, Owusu, Emir, Ebert, Inainfe, Guri, Kağan, Mehremic
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Sarı kart: Ulvestad (D.G. Sivasspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|6
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0