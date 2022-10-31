Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada serbest atışla ceza sahası içerisinde topla buluşan Larsson kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.
6. dakikada Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içerisindeki Yatabare kafasıyla dokundu. Kaleci Alperen topa hakim oldu.
18. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde Larsson, Güray paslaşmasında Erdoğan’a çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
25. dakikada Larsson’un pasında topu kazanan Wright kaleci Ali Şaşal’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Alpaslan Dedeş xx, Caner Özaral xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Erdoğan xx, Hakan xx (Ulvestad dk. 40 xx), Keita xx (Robin dk. 40 xx), Sabia xx, N’jie xx, Gradel xx, Yatabare xx,
Yedekler: Muammer, Appindangoye, Camara, Charisis, Angielski, Ziya, Özkan, Mehmet
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Antalyaspor: Alperen xx, Velsel xx, Luyindama xx, Kudryashov xx, Fernando xx, Ufuk xx, Bünyamin xx, Güray xx, Nakajima xx, Larsson xx, Wright xx
Yedekler: Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Adriano, Mehmedi, Gökdeniz, Chacha, Mustafa, Hakan
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Erdoğan (dk. 18 k.k.), Wright (dk.25) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Hakan (D.G. Sivasspor), Veysel (Antalyaspor)