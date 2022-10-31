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Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 31.10.2022, 20:59
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada serbest atışla ceza sahası içerisinde topla buluşan Larsson kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.

6. dakikada Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içerisindeki Yatabare kafasıyla dokundu. Kaleci Alperen topa hakim oldu.

18. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde Larsson, Güray paslaşmasında Erdoğan’a çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada Larsson’un pasında topu kazanan Wright kaleci Ali Şaşal’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Alpaslan Dedeş xx, Caner Özaral xx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Erdoğan xx, Hakan xx (Ulvestad dk. 40 xx), Keita xx (Robin dk. 40 xx), Sabia xx, N’jie xx, Gradel xx, Yatabare xx,

Yedekler: Muammer, Appindangoye, Camara, Charisis, Angielski, Ziya, Özkan, Mehmet

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Antalyaspor: Alperen xx, Velsel xx, Luyindama xx, Kudryashov xx, Fernando xx, Ufuk xx, Bünyamin xx, Güray xx, Nakajima xx, Larsson xx, Wright xx

Yedekler: Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Adriano, Mehmedi, Gökdeniz, Chacha, Mustafa, Hakan

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Erdoğan (dk. 18 k.k.), Wright (dk.25) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Hakan (D.G. Sivasspor), Veysel (Antalyaspor)

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