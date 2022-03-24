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Spor Toto Süper Lig'de yayın ihalesinden kulüplerin kazandığı para ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, yayın ihalesinden hangi kulübün kaç para kazandığı belli oldu.
Spor 24.03.2022, 10:08
ÖK YENİ MALATYASPOR 63 milyon 700 bin TL
ÇAYKUR RİZESPOR 68 milyon 700 bin TL
GÖZTEPE 69 milyon 900 bin TL
ALTAY 71 milyon 200 bin TL
GZT GİRESUNSPOR 76 milyon 200 bin TL
YUKATEL KAYSERİSPOR 79 milyon 900 bin TL
KASIMPAŞA 79 milyon 900 bin TL
GAZİANTEP FK 81 milyon 200 bin TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR 82 milyon 400 bin TL
FRAPORT TAV ANTALYASPOR 82 milyon 400 bin TL
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 83 milyon 700 bin TL
ATAKAŞ HATAYSPOR 86 milyon 200 bin TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 95 milyon 400 bin TL
ADANA DEMİRSPOR 97 milyon 700 bin TL
AYTEMİZ ALANYASPOR 108 milyon 800 bin TL
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 131 milyon 900 bin TL
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 131 milyon 900 bin TL
GALATASARAY 171 milyon 500 bin TL
TRABZONSPOR 177 milyon 400 bin TL
FENERBAHÇE 200 milyon 600 bin TL