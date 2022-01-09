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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan’daki son gelişmeler ele alındı.
Spor Toto Süper Lig: Ç.Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Ç.Rizespor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 09.01.2022, 19:19
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Ç.Rizespor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.