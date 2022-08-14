Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 3 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
80. dakikada Oğuz Aydın’ın soldan arka kale direğine ortasında Efkan’ın kafa vuruşunu Saiss kale önünden çıkardı.
81. dakikada Oğuz Aydın’ın sol köşeden içeriye ortasında ters vuruş yapan Saiss meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-3
88. dakikada Candeias’ın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Erencan Yardımcı’nın kafa vuruşu auta çıktı.
89. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Zinedine Ferhat’a Fernandes’in faulü sonrası hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada penaltı noktasına gelen Candeias meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 3-3
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Yasin Kol xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Ekrem Kan xx
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Balkovec xxx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx (Yusuf Özdemir dk. 60 xx), Tayfur Bingöl xxx (Oğuz Aydın dk. 60 xx), Targhalline xx (Lusamba dk. 60 xxx), Fer xx (Doumbia dk. 60 xx), Candeias xxx, Efkan Bekiroğlu xxx, Ferhat xxx, Eduardo xx (Erencan Yardımcı dk. 78 xx)
Yedekler: Marafona, Mevlja, İsmail Zehir, Mert Yusuf Torlak, Çağan Kayra Erciyas
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Emrecan Uzunhan xx, Saiss x, Masuaku xx, Berkay Vardar xx (Kenan Karaman dk. 81 ?), Ghezzal xx (Boyd dk. 45 x), Salih Uçan xxx (Necip Uysal dk. 45 x), Gedson Fernandes xx (Kartal Kayra Yılmaz dk. 94 ?), N’Koudou xxx (Rubio dk. 45 x), Weghorst x
Yedekler: Emre Bilgin, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Muleka, Umut Meraş
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Goller: N’Koudou (dk. 4), Salih Uçan (dk. 21), Ghezzal (dk. 31) (Beşiktaş), Efkan Bekiroğlu (dk. 48) Saiss (dk. 81 k.k.), Candeias (dk. 90 pen.) (C. Alanyaspor)
Kırmızı kart: Emrecan Uzunhan (dk. 37) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Fer, Fatih Aksoy, Candeias (C. Alanyaspor), N’Koudou, Emrecan Uzunhan, Wehghorst (Beşiktaş)