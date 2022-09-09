Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Pedrinhio’nun ara pasında Ariyibi kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Runarsson gole izin vermedi.
65. dakikada son çizgiden Efecan’ın ortasında Ahmed Hassan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
69. dakikada Tolga Ciğerci’nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Güreler’in şutu yan direğe çarparak filelere gitti.
73. dakikada Zahid’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe’nin vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.
87. dakikada sol kanattan Cavaleiro’nun arka direğe ortasında Efkan’ın gelişine şutu ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mert Güzenge xx, Samet Çiçek xx, Murat Altan xx
Alanyaspor: Runarsson xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Balkovec xx, Umut Güneş x (Fer dk. 14 xx), Efecan Karaca xxx (Cavaleiro dk. 82 ?), Efkan Bekiroğlu xx, Pereira xx, Oğuz Aydın xx (Zinedine Ferhat dk. 61 xx), Doumbia xx (Lusamba dk. 81 x), Eduardo xx (Ahmed Hassan dk. 61 xxx)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Candeias, Çağan Kayra Erciyas, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Francesco Farioli
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü xx, Yasin Güreler xx, Mujakic xx, Oğuz Ceylan xxx, Atakan Çankaya xx, Moreira xx (Zahid dk. 71 xx) Ariyibi xxx (Chatzigiovanis dk. 62 xx), Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xx (Diack dk. 83 ?), Beridze xx (Eme Kılınç dk. 62 xx), Ali Sowe xx
Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Ruiz, Macheda, Radakovic, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Ahmed Hassan (dk. 65), Efkan (dk. 87) (Corendon Alanyaspor), Yasin Güreler (dk. 69) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Doumbia, Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|5
|8
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|6
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0