Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde Ahmed Hassan’ın pasıyla buluşan Balkovec’in şutu filelere gitti. 2-0
57. dakikada Maxim’in sağ kanattan ortasında topa yükselen Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
81. dakikada Djilobodji’nin yerden ortasında Sagal’ın şutu az farkla auta çıktı.
82. dakikada Figueiredo’nun ortasını Djilobodji’nin indirdi, topu önünde bulan Maxim’in şutunu kaleci Runarsson kurtardı.
88. dakikada Ferhat’ın ceza sahasına ortaladığı topa Caveleiro gelişine vurdu. Kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Yusuf Bozdoğan xx, Ali Tuna xx
Corendon Alanyaspor: Runarsson xxx, Balkovec xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Pereira xx, Fer xxx (Targhalline dk. 89 ?), Doumbia xx (Lusamba dk. 70 xx), Umut Güneş xx, Zinedine Ferhat xxx (Rassoul dk. 89 ?), Efecan Karaca xxx (Cavaleiro dk. 81 ?), Ahmed Hassan xx (Diedhiou dk. 81 ?)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Eduardo, Çağan Kayra Erciyas
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Tosca xx, Djilobodji xx, Arda Kızıldağ xx (Hanousek dk. 61 xx), Ömürcan Artan xx, Sagal xxx (Veliu dk. 84 ?), Maxim xxx, Jevtovic xx, Furkan Soyalp xx (Onurhan Babuşcudk. 70 xx), Markovic xxx (Pekhart dk. 80 ?), Figueiredo xxx
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Merkel, Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Fer (dk. 21), Belkovec (dk. 53) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Doumbia, Fer (Alanyaspor), Tosca (Gaziantep FK)