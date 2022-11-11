Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol kanattan Stambouli’nin ortasında kale önünde Belhanda’nın şutu kaleci Runarsson’da kaldı.
34. dakikada Oğuz Aydın ile duvar pası yapan Efecan Karaca son çizgiye inerek ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Hassan’ın kafa vuruşu kaleci Ertaç’ta kaldı.
44. dakikada orta sahadaki ikili mücadelede topu korumaya çalışan Belhanda’nın Fatih Aksoy’a dirsekle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, Belhanda’ya kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Samet Çiçek xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Alanyaspor: Runarsson xx, Pereira xx, Fatih Aksoy xx, Balkovec xx, Yusuf Özdemir xx, Fer xx, Doumbia xx, Umut Güneş xx, Efecan Karaca xx, Oğuz Aydın xx, Hassan xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Rassoul, Lusamba, Efkan Bekiroğlu, Targhalline, Eduardo, Candeias, Cavaleiro, Diedhiou
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Rodrigues xx, Rakitskyi xx, Samet Akaydın xx, Svensson xx, Ndiaye xx, Stambouli xx, Emre Akbaba xx, Belhanda xx, Akintola xx, Gulbrandsen xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gökhan İnler, Bjarnason, Gökhan Töre, Berk Yıldız, Erhun Öztümer, Assombalonga
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Kırmızı kart: Belhanda (dk. 44) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Rodrigues (Adana Demirspor)