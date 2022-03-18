Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor, lider Trabzonspor’u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Djaniny’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir’in şutu ağlara gitti. 1-0

52. dakikada Cisse’nin ortasında ceza sahası içinde Boldrin’in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

56. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahasında Holmen’e yaptığı hareketi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Pohjanpalo meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

61. dakikada Boyd’un şutu ceza sahası içinde Denswil’in eline çarptı. VAR’a giden hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Pohjanpalo meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu. 2-1

71. dakikada Visca’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Djnaniny’nin şutu kaleci Gökhan’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-2

90+1. dakikada kaleciyle karşıya karşıya kalan Pohjanpalo kaleci Erce’ye çalım atarken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Pohjanpalo kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 3-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Alper xx (Yusuf dk.84 ?), Holmen xx, Ponck xx, Cemali xx, Phiri xx, Gedson Fernandes xx, Sabo xx (Gökhan dk.78 xx), Boldrin xxx (Bolasie dk.54 xx ), Boyd xx (Ronaldo dk 84 ?), Cisse xx(Pohjanpalo dk.54 xxxx)

Yedekler: Tarık, Eren, Deniz, Emir Han, Umar,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Trabzonspor: Erce x, İsmail x(Yusuf dk.69 x ), Ahmetcan x, Denswil x, Peres x, Siopis x, Dorukhan x (Berat dk.88 ?), Nwakaeme x (Bakasetas dk.78 x), Abdulkadir xxx(Cornelius dk.69 x), Visca x, Djaniny xxx (Koita dk.88 ?)

Yedekler: Hüseyin, Yunus, Arda, Kouassi, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Abdulkadir (dk. 49), Djaniny (dk. 71) (Trabzonspor), Joel Pohjanpalo (dk. 59 pen., 61 pen. ve 90+4 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Ponck, Cemali (Çaykur Rizespor), Denswil, Peres (Trabzonspor)