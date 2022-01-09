Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına Boldrin’in yaptığı ortada topa kafa ile karşılık veren Pohjanpalo’nun vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

59. dakikada Fabricio ile gerçekleştirdikleri şık paslaşmada topla buluşan Boldrin, Beşiktaş ceza sahasının dışına kadar getirdiği topla vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ersin’in kucağında kaldı.

60. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Emirhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

69. dakikada Sol kanattan Boldrin’in yaptığı ortada kafa vuruş kaleci Ersin’den seken Pohjanpalo yerde yaptığı ikinci hamleyle ayağıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Gökhan Gönül x, Selim xx, Holmen xx, Cemali x, Fabricio xx (Deniz Hümmet dk. 84 ?), Dkovic x (Alper dk. 62 x), Umar xx (Sabo dk. 62 x), Boyd xx (Dabo dk. 62 x), Boldrin x, Pohjanpalo xxx (Emir Han dk. 89 ?)

Yedekler: Tarık, Ronaldo Mendes, Phiri, Alberk, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Montero xx, Necip xx, Welinton xx, Vida xx (Serdar Saatçi dk. 63 x), Güven xx (Gökhan Töre dk. 82 ?), Josef De Souza xx, Michy Batshuayi xxx, Emirhan xx, Umut Meras xx (Rıdvan Yılmaz dk. 89 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

Antrenör: Halim Okta

Goller: Pohjanpalo (dk. 56, 69) (Çaykur Rizespor), Batshuayi (dk. 25 pen.), Emirhan (dk. 60) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Gökhan Gönül (dk. 85) (Çaykur Rizespor), Montero (dk. 86) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Gökhan Gönül, Fabricio Baiano, Umar, Boldrin (Çaykur Rizespor), Vida, Montero (Beşiktaş)