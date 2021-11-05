Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Boldrin’in ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda topa koşan Selim Ay’ın gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizezpor atağında köşe direğine yakın bir yerden Boldrin’in yaptığı ortaya kafa vuruşu ile karşılık veren Pohjanpalo’nun vuruşunda top kaleci Serkan’ın kucağında kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Holmen xxx, Selim xxx, Gökhan Gönül xx, Cemali xx, Djokovic xx, Fabricio xx, Boldrin xxx, Sabo xx, Boyd xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Zafer, Dabo, Bolasie, Demiz, Umar, Emir Han, Piri, Alberk, Monzango, Yasin

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Serkan x, Juanfran x, Awaziem x, Milinovic x, Tayfur x, Efkan x, Umut x, Efecan Karaca x, Emre Akbaba x, Candeias xx, Khouma Babacar xx

Yedekler: Marafona, Johan Fer, Batuhan, Ahmed, Eduardo, Novais, Nevlja, Yusuf, Furkan Bayır, Oğuz

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Selim Ay (dk. 11) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Holmen (Çaykur Rizespor)