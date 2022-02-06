Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1- Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma Adana ekibinin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar

53. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Gökhan Gönül’ün pasında topla buluşan Pohjanpalo’nun vuruşu auta çıktı.

73. dakikada gerçekleşen serbest vuruşta topun başına geçen Balotelli ceza sahasının dış sağ çaprazından gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

81. dakikada Gedson Fernanendes’in pasında orta sahada topla buluşan Yusuf Sarı önündeki kademeyi geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu gerçekleştirdi ve top filelerle buluştu. 3-1

90+4. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül’ün pasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Pohjanpalo’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

90+7. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında, Akintola’nın ceza sahasına gönderdiği pasında Vjarnason’un vuruşunda top filelerle buluştu ancak VAR’ın uyarısı sonucu pozisyonun tekrarını izleyen Halil Umut Meler pozisyonun öncesinde Akintola’nın Gökhan’a faul ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek serbest vuruşun kullanılmasını istedi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakem: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Çaykur Rizespor: Zafer x, Gökhan Gönül x, Holmen x, Selim Ay x, Cemali x, Baiano x (Gedson Fernandes (dk. 71 xx), Sabo x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 90+4 ?), Alper x (Yusuf Sarı dk. 46 xx), Boldrin xx, Deniz x (Bolasie dk. 46 xx), Pohjanpalo x

Yedekler: Tarık, Zeki Furkan, Dokovic, Boyd, Eren Albayrak, Emir Han

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Adana Demirspor: Muriç xx (Ferhat dk. 80 ?), Svenson xx, Simon Desire xx, Talha Sanuç xx, Kaan Kanak xx, Gökhan İnler xx (Sinan Kurt dk. 80 ?), Stambouli xx, Yunus Akgün xx (Akintola dk. 46 x), Bjarnason xxx, Vargas xx, Balotelli xxx (Assombalonga dk. 72 x)

Yedekler: Semih, Assombalonga, Mustafa Kapı, Nahuel Castro, Alper Uludağ, Erhun Aksel, Khadim Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Yusuf Sarı (dk. 82) (Çaykur Rizespor), Bjarnason (dk. 27), Bolotelli (dk. 33), Balotelli (dk. 73) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Alper Potuk, Erik Sabo, Emir Han, Yusuf, Bolasie, Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor), Bjarnason, Talha (Adana Demirspor)