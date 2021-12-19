Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Umar’ın pasında topla buluşan Pohjanpalo’nun şutunda savunma topu kornere çeldi.

40. dakikada Tyler Boyd köşe atışında, Bodrin ile şık bir paslaşma yaparak ceza sahasının içerisinden vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ertaç’ta kaldı.

44. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tetteh’in şutunda kaleci Tarık’ın müdahalesi sonrası üst direkten çizgiye çarpan topu Tarık kontrol etmeyi başardı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Nariç xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhan Gönül xxx, Holmen xx, Emir Han xx, Cemali xx, Fabricio xx, Djokovic xx, Boldrin xx, Umar xx, Boyd xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Zafer, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Monzango, Seyfettin, Alberk, Sabo, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mallan xx, Semih xx, Wallace xx, Sadık xx, Karim xx, Chouiar xx, Aabid xx, Ndong xx, Adem xx, Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan,Nshımırımana, Miraç, Muhammed, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Sarı kart: Ndong (Yeni Malatyaspor)