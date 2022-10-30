Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 5 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Ümraniyespor’u 5-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Salih’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Josef’in topuğuyla içeriye çevirdiği topa Tayyip’in penaltı noktası yakınlarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

54. dakikada Gedson’un ceza sahasına girmeden sol tarafa gönderdiği pasta Salih’in çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Anıl kornere çeldi.

56. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Cenk’in, yay içine çevirdiği topa Salih’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

57. dakikada savunmanın arkasına sarkan Geraldo’nun kale önüne çevirdiği pasta Avounou’nun altıpas içinde müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

62. dakikada Redmond’un ceza sahası dışı sağ çaprazından arka direğe gönderdiği ortaya rakibinden önce iyi yükselen Cenk, kafa vuruşuyla farkı 2’ye çıkaran golü attı. 4-2

78. dakikada Gedson’un pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Weghorst, kaleci Anıl’ı da çalımlayıp çapraz pozisyondan topu boş kaleye attı. 5-2

83. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Metehan’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

85. dakikada sol tarafta Allyson’a baskısı sonuç veren ve topu kazanan Weghorst’un ceza sahasına girip çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta kaleci Anıl gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier xx (Tayfur Bingöl dk. 45 xx), Tayyip Talha Sanuç xx, Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx (Umut Meraş dk. 45 xx), Josef de Souza xx (Kevin N’koudou dk. 82 ?), Gedson Fernandes xx, Dele Alli xx (Nathan Redmond dk. 45 xx), Salih Uçan xx, Wout Weghorst xxx (Jackson Muleka dk. 90 ?), Cenk Tosun xxx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Francisco Montero, Welinton, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Ümraniyespor: Anıl Demir x, Strahil Popov xx (Kartal Yılmaz dk. 71 x), Allyson Santos xx, Mustafa Eser xx (Oğuz Gürbulak dk. 71 x), Onur Atasayar xx, Isaac Sackey xx, Geraldo xx, Serkan Göksu xx (Metehan Mimaroğlu dk. 81 ?), Durel Avounou xx (Adel Bettaieb dk. 75 x), del Valle xx (Valentin Gheorghe dk. 81 ?), Umut Nayir xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Ermir Lenjani, Yunus Emre Mertoğlu, Fatih Yiğit Şanlitürk, Antonio Mrsic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Cenk Tosun (dk. 5 pen. ve 62), Weghorst (dk. 33 ve 78), Tayyip (dk. 48) (Beşiktaş), del Valle (dk. 45), Avounou (dk. 57) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Geraldo, Allyson, Serkan (Ümraniyespor), Masuaku, Saiss (Beşiktaş)