Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor’u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Larin’in pasıyla sol kanatta topu alan Rıdvan’ın rakibini vücut çalımıyla ekarte ettikten sonra ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Batshuayi’nin kayarak yaptığı vuruş yandan auta gitti.

71. dakikada Larin’in rakip yarı sahada kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Kayserispor’da Ramazan’dan aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren İbrahim Akdağ’ın son çizgiye inmeden kale önüne kestiği meşin yuvarlağa Thiam’ın dokunuşu ağlarla buluştu. 1-2

77. dakikada Pjanic’in sol kanattan kaleye yaklaşık 40 metreden kullandığı serbest vuruşta ceza alanına havalandırdığı top sol kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.

84. dakikada Güven’in ceza yayı önünden verdiği ara pasıyla içeriye hareketlenen Batshuayi, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla maça bir kez daha dengeyi getiren golü attı. 2-2

89. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topu alan Güven, pasını bekletmeden sağındaki Batshuayi’ye verdi. Bu oyuncunun bir süre topla ilerledikten sonra ceza alanına girip sağ çaprazdan çektiği yerden sert şut filelere gitti. 3-2

90+6. dakikada rakibinden kaptığı topla hızlı kat eden Güven, sol tarafındaki Batshuayi ile verkaça girdi. Savunmanın arkasına sarktıktan sonra Batshuayi’nin pasıyla meşin yuvarlağı alan Güven Yalçın, düzgün vuruşla ağları sarstı. 4-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Bahtiyar Birinci xx, Samet Çavuş xx

Beşiktaş Ersin Destanoğlu xx, Valentine Rosier xx, Serdar Saatçı xx, Domagoj Vida xx, Rdıvan Yılmaz xx, Atiba Hutchinson xx (Oğuzhan Özyakup dk. 74 x), Miralem Pjanic xx, Can Bozdoğan xx (Mehmet Topal dk. 90+ 4?)x, Rachid Ghezzal xx, Cyle Larin xx (Güven Yalçın dk. 74 xxx), Michy Batshuayi xxx

Yedekler: Emre Bilgin, Francisco Montero, Umut Meraş, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kenan Karaman

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Kayserispor: Silviu Lung xx, Onur Bulut xx (Ramazan Civelek dk. 43 xx), Majid Hosseini xx, Uğur Demirok xx, Lionel Carole xx, Olivier Kemen xx (Joseph Attamah dk. 62 x), İbrahim Akdağ xx (Carlos Mane dk. 90+3 ?), Gustavo Campanharo xx (Mustafa Pektemek dk. 90+3) , Emrah Başsan xx, Mame Thiam xx, İlhan Parlak xx (Miguel Cardoso dk. 62 x)

Yedekler: Bilal Bayazit, Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Anthony Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Mame Thiam (dk. 38 ve 71) (Kayserispor), Larin (dk. 45), Batshuayi (dk. 84 ve 89), Güven Yalçın (dk. 90+ 6) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Lionel Carole (Kayserispor), Serdar Saatçı, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)