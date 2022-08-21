Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Siyah-beyazlılar, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Siyah-beyazlılar, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Masuaku’nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Muleka’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-0
53. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte topu alan Diagne’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
81. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov’un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
85. dakikada ceza sol taraftan Caner Erkin’in ceza sahası içine ortasında ceza sahasında oluşan karambolde top Ricci’nin önünde kaldı. Ricci’nin sert şutunu savunma çizgiden çıkardı.
90. dakikada ceza sahası dışında topu alan Gedson topu sağ taraftaki Kartal’a bıraktı. Kartal’ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Rosier topu ağlara filelere gönderdi. 4-1
Stat: Vodafone
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Yemişken xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xx (Umut Meraş dk. 90+2 ?) Berkay xx (Kartal Kayra dk. 46 xxx), Salih xx, Gedson xx, N’Koudou xx, Muleka xx, Weghorst xx (Cenk Tosun dk. 90+2 ?)
Yedekler: Emre, Montero, Hasic, Emirhan, Welinton, Kenan, Oğuzhan
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Fatih Karagümrük: Viviano x, Biraschi ? (Salih dk. 13 x), Dresevic xx, Burak Bekaroğlu x, Caner Erkin xx, Shukurov xx, Ozdoev xx (Ricci dk. 83 ?), Ahmed Musa x (Ebrima Colley dk. 63 x), Borini x (Kazım Kazım dk. 82 ?), Levent Mercan x (Jimmy Durmaz dk. 63 xx), Diagne xx
Yedekler: Batuhan, Emir, Nicholas, Adnan, Baniya
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Weghorst (dk. 17), N’Koudou (dk. 34), Muleka (dk. 50), Rosier (dk. 90) (Beşiktaş), Diagne (dk. 53) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Ozdoev, Diagne, Caner (Fatih Karagümrük), Muleka, Berkay, Salih (Beşiktaş)