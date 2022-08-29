Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1’lik skorla kazandı ve topladığı 10 puanla averaj farkıyla haftayı lider kapattı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1’lik skorla kazandı ve topladığı 10 puanla averaj farkıyla haftayı lider kapattı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada Beşiktaş’ın kontra atağında Kenan Karaman topu kafayla Rosier’in önüne attı. Topla birlikte hızla rakip kaleye ilerleyen Valentin Rosier’in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle çeldi. Atağın devamında Berkay’ın sert şutu üstten auta gitti.
81. dakikada Cenk Tosun’un ceza yayı önünden sert vuruşunda Appindangoye’ye çarpan top, üst direğe de çarparak auta çıktı.
86. dakikada Gradel’in pasında Dia Saba, topu düzeltip çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ersin’in solundan sağ üst köye yönelerek ağlarla buluştu. 3-1
89. dakikada Sivasspor atağında Yatabare’nin sağ taraftan verdiği pasta N’Jie sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xxx (Umut Meraş dk. 62 x), Salih Uçan xxx (Berkay Vardar dk. 54 x), Gedson Fernandes xx, Muleka xxx (Kenan Karaman dk. 62 x), Delle Alli xxx (Kerem Kesgin dk. 78 x), N’Koudou xx, Weghorst xxx (Cenk Tosun dk. 77 x)
Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Emrecan Uzunhan, Welinton, Oğuzhan Akgün
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Erdoğan Yeşilyurt x, Dimitrios Goutas x, Caner Osmanpaşa x (Appindangoye dk. 46 x), Uğur Çiftçi x, Abdul Keita x (Robin Yalçın dk. 46 x), Fredrik Ulvestad x (Dia saba dk. 73 x), Charisis xx (Hakan Arslan dk. 46 x), Yatabare x, Gradel xx, Leke James x (Clinton N’Jie dk. 61 x)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Karol Angielski, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Kubilay Şahin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Jackson Muleka (dk. 12 ve dk. 42), Wout Weghorst (dk. 29) (Beşiktaş), Dia Saba (dk. 86) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan (Sivasspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Villarreal
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|3
|7
|6. Osasuna
|3
|6
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Mallorca
|3
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0