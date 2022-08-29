Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Vodafone Park’ta Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Vodafone Park’ta Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol taraftan Masuaku’nun ortasında Muleka’nın kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.
12. dakikada Nkoudou’nun ceza sahası içine gönderdiği topu Weghorst, Muleka’ya indirdi. Muleka’nın yerden ve sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada Rosier’in sağ taraftan açtığı ortaya yükselen Wout Weghorst düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0
42. dakikada atak yönüne göre sol taraftan Masuaku ile kullanılan korner sonrası Jackson Muleka’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xx, Salih Uçan xx, Gedson Fernandes xx, Muleka xxx, Delle Alli xx N’Koudou xx, Weghorst xxx
Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Kenan Karaman, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Erdoğan Yeşilyurt xx, Dimitrios Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Abdul Keita xx, Fredrik Ulvestad xx, Charisis xx, Yatabare xx, Gradel xx, Leke James xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Appindangoye, Robin Yalçın, Clinton N’Jie, Dia saba, Karol Angielski, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Kubilay Şahin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Jackson Muleka (dk. 12 ve 42), Wout Weghorst (dk. 29) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Villarreal
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|3
|7
|6. Osasuna
|3
|6
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Mallorca
|3
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0