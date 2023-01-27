Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste 5. maçını kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Gedson’un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk’in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0

59. dakikada Doumbia’nın ceza sahası içinde verdiği hatalı pasında Dele Alli sol çaprazdan araya girerek dokunuşunu yaptı. Kaleci Runarsson’a ardından direğe çarpan top filelere gitti. 3-0

66. dakikada Efkan’ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

69. dakikada ceza sahası içinde Masuaku’nun Candeias’a yaptığı müdahaleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı olarak değerlendirdi. Pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Uğurlu, penaltı kararını iptal etti.

79. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oğuz Aydın’ın içeri çevirdiği topa altıpas önünde Zinedine Ferhat’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

84. dakikada Gedson’un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Necip’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Mert Günok xx, Tayfur Bingöl xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Welinton xx, Masuaku xx, Salih Uçan xx (Necip Uysal dk. 65 x), Fernandes xx, Muleka xx (N’koudou dk. 75 x), Cenk Tosun xxx, Dele xxx (Kerem Atakan Kesgin 86 ?), Aboubakar xx (Atiba dk. 86 ?)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Corendon Alanyaspor: Runarsson xx, Furkan Bayır xx, Fer xx, Fatih Aksoy xx, Candeias xx (Pereira dk. 86 ?), Umut Güneş xx, Lusamba xx (Doumbia dk. 58 x), Zinedine Ferhat xx, Efecan Karaca xx (Oğuz Aydın dk. 58 x), Hassan xx (Erencan Yardımcı dk. 74 x), Cavaleiro xx (Efkan Bekiroğlu dk. 58 x)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Eduardo, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Cenk Tosun (dk. 20 pen. ve 50), Dele Alli (dk. 59) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Efkan Bekiroğlu, Doumbia (Corendon Alanyaspor)