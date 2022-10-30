Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sonra erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahasında Weghorst’un çevirmek istediği top Allyson’un eline çarptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bir süre VAR ile görüştükten sonra pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada Gedson kendi yarı sahasında kazandığı topu Cenk Tosun ile buluşturdu. Meşin yuvarlakla birlikte sol kanada doğru hareketlenen Cenk, pasını ters koşu yapan Weghorst ile aktardı. Bu oyuncunun ceza alanına girip sağ çaprazdan yerden çektiği şut filelere gitti. 2-0

43. dakikada sol kanatta Rosier’e yaptığı baskı sonucu topu kazanan del Valle’nin ceza sahasına ortasında ön direkte Avounou’nun kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Umut’un sağ kanattan gönderdiği pasta ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında topla buluşan del Valle’nin sert şutu filelerle buluştu. 2-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier, xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx, Josef de Souza xx, Gedson Fernandes xx, Dele Alli xx, Salih Uçan xx, Wout Weghorst xx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Francisco Montero, Welinton, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Kevin N’koudou, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Jackson Muleka

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Ümraniyespor: Anıl Demir xx, Strahil Popov xx, Allyson Santos xx, Mustafa Eser xx, Onur Atasayar xx, Isaac Sackey xx, Geraldo xx, Serkan Göksu xx, Durel Avounou xx, del Valle xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Ermir Lenjani, Valentin Gheorghe, Yunus Emre Mertoğlu, Metehan Mimaroğlu, Oğuz Gürbulak, Fatih Yiğit Şanlitürk, Kartal Yılmaz, Adel Bettaieb, Antonio Mrsic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Cenk Tosun (dk. 5 pen.), Weghorst (dk. 33) (Beşiktaş), del Valle (dk. 45) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Geraldo (Ümraniyespor), Masuaku (Beşiktaş)