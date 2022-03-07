Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Ghezzal topu yerden ön direğe ortaladı. Alex Teixeira’nın vuruşunda direkten dönen topu Kenan Karaman tamamladı. 2-2
60. dakikada Can Bozdoğan sağ kanattan aldığı topla hızla ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Süleyman Özay xx, Bahtiyar Birinci xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Welinton x (Necip Uysal dk. 46 xx), Serdar Saatçı xx, Umut Meraş xx, Atiba xxx, Can Bozdoğan xx (Larin dk. 87 ?), Ghezzal xx, Teixeira xx (Emirhan İlkhan dk. 83 ?), Kenan Karaman xx, Güven Yalçın xxx (Batshuayi dk. 77 xx)
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Montero, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kerem Kalafat
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx (Ömer Ali Şahiner dk. 75 xx), Duarte xx, Ravil Tagir x, Hasan Ali xx, Tolga Ciğerci xx, Serdar Gürler xxx, Berkay Özcan xxx (Chadli dk. 66 x), Aleksic xx (Pizzi dk. 85 ?), Trezeguet xxx (Salih Uçan dk. 85 ?), Okaka xx (Gulbrandsen dk. 75 x)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Deniz Türüç, Emre Çolak, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belezoğlu
Goller: Trezeguet (dk. 35), Okaka (dk. 45+4) (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (dk. 41), Kenan Karaman (dk. 54 (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Serdar Gürler, Caiçara, Trezeguet (M.Başakşehir) Güven Yalçın, Serdar Saatçı, Rosier (Beşiktaş)