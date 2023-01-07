Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanatta bulunan N’Koudou’nun pasında ceza sahası içi solunda topu aşan Wout Weghorst’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

17. dakikada Haris Hajradinovic’in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Daniel Graovac’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

21. dakikada sağ kanatta topu alan Nathan Redmond’un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.

22. dakikada Valentin Eysseric’in ara pasında defansın arkasına sarkan Mortadha Ben Ouannes’in ceza sahası içi sol çaprazdan kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert’te kaldı.

28. dakikada ceza sahası dışından Salih Uçan’ın ortasında ceza sahası içinde topu alan Cenk Tosun’un kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada Mamadou Fall’un ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Arthur Masuaku’nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kurtardı.

45+6. dakikada Nathan Redmond’un ara pasında defansın arkasına sarkan Wout Weghorst’un ceza sahası içi solundan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Vodafone

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Sönmez xx

Beşiktaş: Mert Günok xx, Tayfur Bingöl xx, Welinton xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Arthur Masuaku xx, Salih Uçan xx, Gedson Fernandes xx, Cenk Tosun xxx, Nathan Redmond xx, N’Koudou xx, Wout Weghorst xx

Yedekler: Erdin Destanoğlu, Dele Alli, Atiba, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Berkay Vardar, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Florent Hadergjonaj x (Ahmet Emin Engin dk. 29 x), Ryan Donk x, Daniel Graovac x, Yasin Özcan x, Aytaç Kara x, Mickael Tirpan x, Valentin Eysseric x, Mamadou Fall x, Mortadha Ben Ouannes xx, Haris Hajradinovic x

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Yunus Mallı, Sadık Çiftpınar, Bahoken, Mehmet Feyzi Yıldırım, Petretta, Berat Kalkan, Celina

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Cenk Tosun (dk. 28), Wout Weghorst (dk. 45+6) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Selçuk İnan, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall (Kasımpaşa)