Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ghezzal’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
72. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pjanic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
77. dakikada ceza yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Ghezzal’ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak baraja ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.
84. dakikada Murat Paluli’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.
89. dakikada Berkan, kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Arslanagic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+1. dakikada Yalçın’ın içeri çevirdiği topu Atınç kale önünde kontrol etti. Seken topa penaltı noktası yakınlarında Tjanic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+6. dakikada sağ taraftan Murat Paluli’nin ortasında Jahovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ersin’de kaldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xxx, Rosier xx, Montero xx, Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Oğuzhan Özyakup xx (Can Bozdoğan dk. 69 x), Pjanic xx, Josef xx, Ghezzal xxx, Larin xxx (Güven Yalçın dk. 76 x), Batshuayi xx (Umut Meraş dk. 86 ?)
Yedekler: Emre Bilgin, Wellinton, Serdar Saatçi, Salih Uçan, Atiba, Mehmet Topal, Kenan Karaman
Teknik Sorumlu: Önder Karaveli
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Atakan Çankaya xx (Baku dk. 85 ?), Kerim Alıcı xx (Murat Paluli dk. 80 ?), Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx (Yalçın Kayan dk. 69 x), Berkan Emir xx, Tjanic xx, Ndiaye xxx, Halil Akbunar xx (Jahovic dk. 69 x)
Yedekler: Megyeri, Kahraman Demirtaş, Yusuf Talum, Angel, Burekovic, Ege Özkayımoğlu
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Ndiaye (dk. 3) (Göztepe), Larin (dk. 31), Ghezzal (dk. 60) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Rosier (dk. 81) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ndiaye, Berkan Emir, Halil Akbunar, Atakan Çankaya (Göztepe), Pjanic (Beşiktaş)