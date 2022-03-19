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Kılıçdaroğlu: "İslam’ın kendisi ile Müslümanlığımız arasındaki farkın gittikçe açıldığını kabul etmeliyiz"
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.
Spor 19.03.2022, 19:20
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.