Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Soner’in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ndiaye’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada sağ taraftan Josef’in içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde bulunan Oğuzhan sol taraftaki Larin’e indirdi. Larin’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tjanic’in plase şutun meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
39. dakikada Montero’nun ceza sahası içinde Kerim Alıcı’ya yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.
41. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı penaltı atışında kaleci Ersin, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xxx, Rosier xx, Montero xx, Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Oğuzhan Özyakup xx, Pjanic xx, Josef xx, Ghezzal xx, Larin xxx, Batshuayi xx
Yedekler: Emre Bilgin, Wellinton, Serdar Saatçi, Umut Meraş, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Atiba, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Güven Yalçın
Teknik Sorumlu: Önder Karaveli
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Atakan Çankaya xx, Kerim Alıcı xx, Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx, Berkan Emir xx, Tjanic xx, Ndiaye xxx, Halil Akbunar xx
Yedekler: Megyeri, Kahraman Demirtaş, Yusuf Talum, Angel, Burekovic, Murat Paluli, Baku, Yalçın Kayan, Ege Özkayımoğlu, Jahovic
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Ndiaye (dk. 3) (Göztepe), Larin (dk. 31) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ndiaye, Berkan Emir, Halil Akbunar (Göztepe), Rosier (Beşiktaş)