Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Altay’ı ağırladı. Müsabaka siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Vida’nın yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

69. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın şutunda top direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada sol tarafta topu alan Ghezzal’ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Kenan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü. Altay savunmasının uzaklaştırdığı top önünde kalan Teixeira’nın vuruşunda top bir kez daha direğe çarptı.

74. dakikada orta alandan atılan uzun topla ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Teixeira’nın şutunu kaleci Lis oyun alanı içine çeldi.

87. dakikada ceza sahası içine açılan ortada Wellinton’un indirdiği topa Bamba’nın ıskalaması sonucu meşin yuvarlak Kappel’in önünde kaldı. Kappel’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Vodafone

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Haken Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx

Beşiktaş: Ersin xx, Kerem xx, Welinton xx, Vida xxx, Umut xx (Montero dk. 84 ?), Necip xx (Atiba dk. 67 xx), Josef xx, Ghezzal xx, Teixeira xx (Can Bozdoğan dk. 90 ?), Kenan xx, Güven xx

Yedekler: Emre Bilgin, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Altay: Lis xx, Cebrail xx, Björkander xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx (Rodriguez dk. 46 xx), Zeki xx (Poko dk. 75 xx), Thaciano xx, Kappel xx, Kazımcan xx, Pinares xx (Bamba dk. 75 xx), Deniz Kadah xx (Paixao dk. 61 xx)

Yedekler: Cihan, Naderi, Ceyhun Gülselam, Ahmed Rayyan, Tolga, Eren

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Vida (dk. 64) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Umut, Vida, Wellinton (Beşiktaş), Pinares, İbrahim (Altay)