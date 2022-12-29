Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Semih Güler’in uzun pasında ceza sahası içi solunda topu alan Henry Onyekuru’nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
53. dakikada Kevin N’Koudou’nun sol kanattan ortasında ön direkte Wout Weghorst’un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
57. dakikada ceza sahası içi solunda topu alan Henry Onyekuru’nun pasında ceza sahası içinde topu alan Fredrik Gulbrandsen’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
68. dakikada sağ kanattan Yusuf Sarı’nın vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direğe çarpıp, oyun alanına döndü.
78. dakikada defanstan seken topu alan Henry Onyekuru’nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.
Stat: Vodafone
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Kısal xx, Kamil Çetin xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Arthur Masuaku xx, Josef de Souza xx, Salih Uçan xx (Tayfur Bingöl dk. 65 x), Gedson Fernandes xx (Necip Uysal dk. 90+6 ?), Cenk Tosun xx (Nathan Redmond dk. 66 x), Kevin N’Koudou xx (Atiba dk. 89 ?), Wout Weghorst xx (Jackson Muleka dk. 90 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Dele Alli, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Adana Demirspor: Ertaç Özbir x, Svensson x, Samet Akaydin x, Semih Güler x, Kevin Rodrigues x, Stambouli x (Erhun Öztümer dk. 86 ?), Badou Ndiaye x (Gökhan İnler dk. 76 x), Fredrik Gulbrandsen x (Assombalonga dk. 76 x), Henry Onyekuru x (Akintola dk. 86 ?), Younes Belhanda x, Emre Akbaba x (Yusuf Sarı dk. 68 x)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Manev, İsmail Çokçalış
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Arthur Masuaku (dk. 14) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Josef de Souza, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Valentin Rosier, Jackson Muleka (Beşiktaş), Badou Ndiaye, Samet Akaydin (Adana Demirspor)