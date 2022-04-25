Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Josef’in pasıyla topla buluşan Emirhan’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı şutta top üstten auta çıktı.

69. dakikada Emirhan’ın kendi yarı alanından getirdiği topu rakiplerini geçerek pasını NKoudou’ya aktardı. NKoudou’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı şutta kaleci Ertuğrul’un kurtarışıyla meşin yuvarlak kornere çıktı.

82. dakikada Umut Meraş’tan topu kapan Ben Ouanes, sağ çaprazdan ceza sahası içindeki Muleka’ya pasını aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’in sağından ağlarla buluştu. 0-3

87. dakikada Ghezzal’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Josef’in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

90+5. dakikada sol taraftan Kenan’ın son çizgiye inerek orta yaptı. Arka direkte Larin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol xx, Serkan Olguncan xx, Aleks Taşcıoğlu xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Welinton x, Domagoj Vida x (NKoudou dk. 62 xx), Montero x, Valentin Rosier x, Josef x, Pijanic x (Larin dk. 83 ?), Rıdvan Yılmaz x (Umut Meraş dk. 46 x), Ghezzal x, Güven Yalçın x (Emirhan İlkhan dk. 46 xx), Batshuayi x (Kenan Karaman dk. 62 x)

Yedekler: Emre Bilgin, Atiba, Necip Uysal, Serdar Saatçı, Alex Teixeira

Teknik Direktör: Valerien İsmael

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xxx, Hadergjonaj xx, Ryan Donk xx, Spajic xx (Brecka dk. 80 xx), Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Mamadou Fall xx (Mabil dk. 80 xx), Hajradinovic xx, Eysseric xx (Tunay Torun dk. 88 ?), Ben Ouanes xxx (Aabid dk. 84 ?), Muleka xxx (Umut Bozok dk. 88 ?)

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Ahmet Engin, Feyzi Yıldırım

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Muleka (dk. 28 ve 82), Ben Ouanes (dk. 45+1) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Josef, Pjanic, Ersin, Vida, Montero (Beşiktaş), Muleka, Ben Ouanes, Spajic, Donk, Aabid (Kasımpaşa)