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Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Nebati: “Modelimiz, yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir”
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe’yi konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Spor 23.12.2021, 20:21
Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe’yi konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.