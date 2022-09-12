Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Beşiktaş, Süper Lig’in 6. Haftasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 1-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 6. Haftasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 1-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada Beşiktaş’ta oyuna sonradan giren yeni transfer Nathon Redmond, sağ kanatta topla buluştu. Rakibini ekarte ederek sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta gitti.
71. dakikada Necip’in hatalı pasında araya giren Traore, Keny’e pasını aktardı. Keny’nin pasında ceza sahası içinde tekrar topla buluşan Bertrand Traore, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
89. dakikada Tayfur’un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortaya Cenk Tosun rövaşata vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesi güzel xx, Kemal Yılmaz xx
Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal x (Tayyip Sanuç dk. 75 x), Saiss x, Masuaku xx, Gedson Fernandes x (Cenk Tosun dk. 75 x), Berkay Vardar x (Tayfur Bingöl dk. 79 x), Jackson Muleka x (Nathan Redmond dk. 57 x), Salih Uçan xx, Kevin N’Koudou xx, Wout Weghorst x
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner x (Caiçara dk. 56 x), Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Lucas Biglia xx, Traore xxx (Daniel Aleksic dk 80 x), Chouiar xx (Serdar Gürlerdk. 69 x), Berkay Özcan xx (Deniz Türüç dk. 69 x), Keny xx (Stefan Okaka dk. 80 x)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Traore (dk. 71) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Valerien Ismael (dk. 88) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Salih Uçan, Saiss, Tayyip Sunuç (Beşiktaş) Caiçara, Emre Belözoğlu, Duarte, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Okaka (Başakşehir)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|5
|11
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|5
|8
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0