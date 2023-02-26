Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Rosier’in pasında sağ kanatta topla buluşan Redmond’ın ortasında direkt kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Ataberk kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Umut Meraş’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Saiss’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada Antalyaspor savunmasından seken topa Semih Kılıçsoy röveşata ile vuruşunu yaptı. Cenk’in kafa ile tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Ataberk kontrol etti.

90+4. dakikada ceza sahası içinde kaleci Ataberk’in Cenk Tosun’a yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi.

90+7. dakikada Cenk Tosun’un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ataberk’te kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Anıl Usta xx

Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Saiss xx, Umut Meraş xx (Kerem Atakan Kesgin dk. 84 ?), Salih Uçan xx, Gedson Fernandes xx, Dele Ali x (Tayfur Bingöl dk. 46 x), Nathan Radmond xx, Muleka xx (Semih Kılıçsoy dk. 58 x), Cenk Tosun xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Atiba, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Ege Tıknaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz xxx, Floranus xx, Veysel Sarı xx, Ömer Toprak xx, Güray Vural xx, Fredy xx, Fernando xx (Cemali Sertel dk. 86 ?), Bünyamin Balcı xx, Ghacha xx, Ndao xx (Ufuk Akyol dk. 77 x), Mehmedi xx (Sinan Gümüş dk. 66 x)

Yedekler: Alperen Uysal, Gerxhaliu, Emirhan Yılmaz, Enginalp Yamaç, Ege Bilsel, Emre Uzun, Erkin Kocakahya, Sinan Gümüş

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kartlar: Güray Vural, Mehmedi, Floranus (Antalyaspor), Redmond (Beşiktaş)