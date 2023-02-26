Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada sağ taraftan Fernando’nun ortasında arka direkte Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
45+6. dakikada sol taraftan Redmond’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Salih arkaya indirdi. Kale önünde Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Anıl Usta xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Saiss xx, Umut Meraş xx, Salih Uçan xx, Gedson Fernandes xx, Dele Alli xx, Nathan Radmond xx, Muleka xx, Cenk Tosun xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Atiba, Kerem Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Semih Kılıçsoy, Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Antalyaspor: Atabek Dadakdeniz xx, Floranus xx, Veysel Sarı xx, Ömer Toprak xx, Güray Vural xx, Fredy xx, Fernando xx, Bünyamin Balcı xx, Ghacha xx, Ndao xx, Mehmedi xx
Yedekler: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Gerxhaliu, Ufuk Akyol, Emirhan Yılmaz, Enginalp Yamaç, Ege Bilsel, Emre Uzun, Erkin Kocakahya, Sinan Gümüş
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kart: Güray Vural (Antalyaspor)