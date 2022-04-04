Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan bindiren Deniz Türüç, son çizgiye inip kale sahası önündeki Okaka’ya ortaladı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Sarper Barış Saka, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek gol kararını iptal etti.

15. dakikada sağdan Deniz’in kullandığı korner atışında Trezeguet kafayla kale sahası içine indirdi. Okaka’nın yakın mesafeden şutunda kaleci Ertaç gole izin vermezken, Berkay’ın tamamlamak istediği pozisyonda Ertaç bir kez daha müdahale ederek topu kornere gönderdi.

17. dakikada sol kanattan bindiren Trezeguet, ceza sahası içi son çizgisine girip Aleksic’e bıraktı. Bu futbolcunun şutunda Ertaç’tan dönen topu Aleksic bir kez daha tamamladı ancak Ertaç yine geçit vermedi.

26. dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet, ceza sahasına girer girmez, penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait durumdaki Aleksic’in gelişine yaptığı plase vuruşta top filelere gitti. 1-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Candaş Elbil xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Duarte xx, Epureanu xx, Lima xx, Tolga xx, Deniz xxx, Aleksic xxx, Berkay xxx, Trezeguet xxx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Serdar Gürler, Şener Özbayraklı, Pizzi, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Salih Uçan, Emre Çolak, Muhammet Can Yazıcı, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Mustafa xx, Haddadi xx, Campi xxx, Hafez xx, Okechukwu xx, Kenan x, Donsah x, Mounir xx, Dicko x, Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed, Ahmet Eyüp, Awuku, Barış Başdaş, Atakan, Nshimirimana, Berat, Metehan, Mert Miraç, Muhammed Emin

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Aleksic (dk. 26) (Başakşehir)