Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Patryk Szysz’nin ceza yayı sağından sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu oyun alanına çeldi. Seken topu kontrol eden Serdar Gürler, pasını Lima’ya aktarırken, bu oyuncunun şutu savunmaya çarparak taca çıktı.

57. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Zahid, Ahmed Touba’nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltı atışını kullanan Ali Sowe’un vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Seken topu takip eden Taylan’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65. dakikada sol taraftan ceza yayına doğru ilerleyen Serdar Gürler’in şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası içi sol çaprazından ortasında kaleci Muhammed’i geçen top Ali Sowe’un önüne düştü. Bu oyuncunun yerdeyken yaptığı vuruşta direğe de çarpan top auta çıktı.

90+4. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Patrtk Szysz’nin pasında Keny, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

90+9. dakikada Szysz’nin pasında ceza sahası içinde Keny, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu oyun alanına çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Hakan Yemişken xx, Mustafa Savranlar xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leonardo Duarte xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Patryk Szysz xx, Danijel Aleksic xx, Berkay Özcan xx (Lucas Biglia dk. 72 xx), Serdar Gürler xxx (Deniz Türüç dk. 87 ?), Joao Figueiredo xx (Felipe Keny dk. 77 xx)

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş, Efe Arda Koyuncu, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Nihad Mujakic xx, Uros Radakovic xx, Atakan Çankaya xx, Stylianos Kitsiou xx, Taylan Antalyalı xx (Andrej Dokanovic dk. 68 xx), Lamine Diack xx (Bevic Moussiti Oko dk. 90+2 ?), Hasan Ali Kaldırım xx (Matej Hanousek dk. 67 xx), Emre Kılınç xx (Giorgi Beridze dk. 86 ?), Pedrinho x (Ghayas Zahid dk. 46 xx), Ali Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Anastasios Chatzigiovanis, Kevin Malcuit, Arda Ünyay, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Gol: Serdar Gürler (dk. 38) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Lamine Diack (MKE Ankaragücü), Aleksic, Joao Figueiredo, Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)