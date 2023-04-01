Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Lucas Lima’nın sol taraftan ortasında penaltı noktası yakınında Aleksic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

23. dakikada Patryk Szysz’in ceza yayı sağından sert şutunda kaleci Gökhan topu oyun alanına çeldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topta ceza sahası içi sağ çaprazından Ömer Ali’nin ortasında arka direkte Serdar Gürler’in kafa vuruşunda kaleci Gökhan tek hamlede topun sahibi oldu.

36. dakikada Ömer Ali Şahiner’in kendi yarı alanından uzun pasında savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, ceza sahası içinde topu kontrol ederek kaleci Gökhan’ın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Taylan ile paslaşan Emre Kılınç, ceza sahası sağ çaprazından topla içeriye girdi. Emre’nin rakiplerini geçerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Hakan Yemişken xx, Mustafa Savranlar xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leonardo Duarte xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Patryk Szysz xx, Danijel Aleksic xx, Berkay Özcan xx, Serdar Gürler xxx, Joao Figueiredo xx

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Felipe Keny, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Efe Arda Koyuncu, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Nihad Mujakic xx, Uros Radakovic xx, Atakan Çankaya xx, Stylianos Kitsiou xx, Taylan Antalyalı xx, Lamine Diack xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Emre Kılınç xx, Pedrinho xx, Ali Sowe xx

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Matej Hanousek, Anastasios Chatzigiovanis, Andrej Dokanovic, Ghayas Zahid, Giorgi Beridze, Kevin Malcuit, Arda Ünyay, Bevic Moussiti Oko, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Gol: Serdar Gürler (dk. 38) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre Kılınç (MKE Ankaragücü), Aleksic (Medipol Başakşehir)